MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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