MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak düzenlediği operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Göklerin kartalları her daim görevinin başında. TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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