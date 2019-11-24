Son Dakika Haberleri: MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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