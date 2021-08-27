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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

27.08.2021 11:21
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.


MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Operasyonları, Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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