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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

13.02.2022 10:05
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


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Pençe Operasyonları, Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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