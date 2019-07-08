Son Dakika Haberleri: MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.


Haber:  ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:23 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel
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