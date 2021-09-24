MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. ANKARA,



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