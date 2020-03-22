MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:34 Kaynak: DHA
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