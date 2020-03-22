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MSB: "Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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