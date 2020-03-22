MSB: "Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

(İHA)

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:05 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
"Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı         
11:21
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda         
10:12
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu         
01:05
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın         
18:33
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 21:06:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]