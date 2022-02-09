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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

09.02.2022 10:37
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.


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Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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