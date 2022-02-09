MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.