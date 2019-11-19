Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi"
Son Dakika Güncel MSB: 'Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Twitter, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:12 Kaynak: AA
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