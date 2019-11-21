Son Dakika Haberleri: MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki PKK'lı 5 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki PKK'lı 5 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Hakurk, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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