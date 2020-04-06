Son Dakika › Güncel › MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:10 Kaynak: AA
Son Dakika Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak