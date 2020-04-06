MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:37 Kaynak: DHA
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