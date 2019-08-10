MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:05 Kaynak: DHA
MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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