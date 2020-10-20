MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist, etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist, etkisiz hale getirildi
20.10.2020 10:50
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap'ta belirlenen 6 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap'ta belirlenen 6 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
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