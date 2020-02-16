MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, saldırı hazırlığında olan 8 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, saldırı hazırlığında olan 8 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:42 Kaynak: DHA
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