Son dakika! Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika! Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

17.07.2022 15:05
Son dakika! Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."


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Kaynak: DHA

Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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