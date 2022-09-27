Son Dakika | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son Dakika | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

27.09.2022 15:29
Son Dakika | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.


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Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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