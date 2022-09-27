Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye 'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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