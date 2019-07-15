MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı...
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MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:23 Kaynak: İHA
MSB: " Irak
'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK
'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu." - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu 4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı Bomba süsü verilmiş paket polisi alarma geçirdi