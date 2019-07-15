Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı...
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MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı...

3 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: " Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu." - ANKARA
Irak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:23 Kaynak: İHA
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