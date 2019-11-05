MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra...
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MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
MSB: " Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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