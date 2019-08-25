Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada...
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MSB: "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada...

48 dakika önce

MSB: "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı"

MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı"

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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