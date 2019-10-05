MSB: Irak'ın kuzeyinde dün etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat...
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MSB: Irak'ın kuzeyinde dün etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:01 Kaynak: İHA
MSB: Irak'ın kuzeyinde dün etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi. - ANKARA
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