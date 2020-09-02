MSB: Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen EYP ve mayınlar imha edildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen EYP ve mayınlar imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait 9 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve 3 adet M14 antipersonel mayının imha edildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait 9 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve 3 adet M14 antipersonel mayının imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; bölücü terör örgütü PKK'ya ait 9 adet EYP düzeneği ve 3 adet M14 antipersonel mayını ele geçirdi. Ele geçirilen mayın ve EYP düzenekleri METİ Timimizce kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.
ANKARA, -
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