MSB: Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen EYP ve mayınlar imha edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait 9 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve 3 adet M14 antipersonel mayının imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; bölücü terör örgütü PKK'ya ait 9 adet EYP düzeneği ve 3 adet M14 antipersonel mayını ele geçirdi. Ele geçirilen mayın ve EYP düzenekleri METİ Timimizce kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.

ANKARA, -