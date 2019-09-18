MSB: "Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 417 teröristin 357'si hava harekatları neticesinde...
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MSB: "Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 417 teröristin 357'si hava harekatları neticesinde etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
MSB: "Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 417 teröristin 357'si hava harekatları neticesinde etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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