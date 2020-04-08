MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:08 Kaynak: AA
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