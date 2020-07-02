MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 2 teröristin çıkan çatışmada silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 2 teröristin çıkan çatışmada silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:14 Kaynak: DHA
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