Son Dakika Haberleri: MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:34 Kaynak: AA
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