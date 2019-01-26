Msb: "Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Bir Üs Bölgemize PKK Terör Örgütünün Provakasyonu Neticesinde Bir...
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MSB: "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir.
MSB: "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:22 Kaynak: AA
Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti
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