Son Dakika Haberleri: Msb: "Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Bir Üs Bölgemize PKK Terör Örgütünün Provakasyonu Neticesinde Bir...

Msb: "Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Bir Üs Bölgemize PKK Terör Örgütünün Provakasyonu Neticesinde Bir...

1 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir.

Msb:
MSB: "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:22 Kaynak: AA

PKK, Irak, Güncel
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