Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla...
Son Dakika Güncel MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla...

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla...

6 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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