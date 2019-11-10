MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla...
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:42 Kaynak: AA
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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