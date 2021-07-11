MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA
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