Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı...

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı...

7 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek." - ANKARA

Irak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:46 Kaynak: İHA
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