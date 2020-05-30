MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava...
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 09:45 Kaynak: AA
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