Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik...
Son Dakika Güncel MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik... - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik...

6 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu."

Silopi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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