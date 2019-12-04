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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik...
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:14 Kaynak: AA
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu."
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