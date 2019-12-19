MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut... - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut...

7 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu.

MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı." - ANKARA

Silopi, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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