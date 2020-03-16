MSB: " Irak 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/ YPG 'li 2 terörist daha Şırnak 'ın Silopi ilçesindeki hudut karakolumuza teslim oldu."

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İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü