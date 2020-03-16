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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak'ın Silopi...
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hudut karakolumuza teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:58 Kaynak: AA
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/ YPG'li 2 terörist daha Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hudut karakolumuza teslim oldu."
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