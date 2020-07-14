MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu" - Son Dakika

Açıklamada, "Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." bilgisine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sonucunda PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK 'lı teröristin Şırnak 'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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