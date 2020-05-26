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Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum?

Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı

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Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı

"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem

Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu

Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı

Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı

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