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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava...
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:20 Kaynak: AA
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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