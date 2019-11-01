MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu...
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan kadını canından etti Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı Annelerinin evde aç susuz bıraktığı çocuklar, babaları tarafından gözyaşları içinde kurtarıldı