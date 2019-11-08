MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla...
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:34 Kaynak: AA
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var Resulayn'da teröristlerin eğitim kampı görüntülendi PYD elebaşı Şahin Cilo'nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı