Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla...
Son Dakika Güncel MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla...

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla...

7 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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