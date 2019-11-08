MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı...
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA
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