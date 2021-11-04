MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika