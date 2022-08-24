MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi - Son Dakika
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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

24.08.2022 10:01
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Kahraman Mehmetçik sınır ötesinde de bölücü terör örgütü PKK'nın üzerine çöküyor. Son olarak MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

ABD kontrolündeki bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya nefes aldırılmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

IRAK'TA TESPİT EDİLEN 6 PKK'LI TERÖRİST ARTIK YOK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi - Son Dakika
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