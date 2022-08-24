Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi - Son Dakika

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