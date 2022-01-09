MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA
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