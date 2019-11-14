Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale...
Son Dakika Güncel MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale... - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale...

6 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi."

Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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