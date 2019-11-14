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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale...
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:44 Kaynak: AA
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi."
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