Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar...
Son Dakika Güncel MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar... - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar...

6 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi."

Zap bölgesi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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