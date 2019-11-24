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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar...
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:30 Kaynak: AA
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi."
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