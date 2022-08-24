MSB: "Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist, Cizre/Şırnak'taki hudut karakolumuza teslim oldu." - Son Dakika
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MSB: "Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist, Cizre/Şırnak'taki hudut karakolumuza teslim oldu."

24.08.2022 14:20
MSB: "Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist, Cizre/Şırnak'taki hudut karakolumuza teslim oldu."

MSB: "Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist, Cizre/Şırnak'taki hudut karakolumuza teslim oldu.

MSB: " Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist, Cizre/ Şırnak'taki hudut karakolumuza teslim oldu." - ANKARA

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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi Irak'ın kuzeyinden kaçan terörist teslim oldu Irak'ın kuzeyinden kaçan terörist teslim oldu
Kaynak: İHA

Şırnak, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist, Cizre/Şırnak'taki hudut karakolumuza teslim oldu.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist, Cizre/Şırnak'taki hudut karakolumuza teslim oldu." - Son Dakika
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