MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı." ifadesi yer aldı.

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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