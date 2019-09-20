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MSB: Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı TSK ve MİT'in koordineli çalışma sonucunda 16 Eylül'de Irak'ın Kuzeyine yapılan hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı TSK ve MİT'in koordineli çalışma sonucunda 16 Eylül'de Irak'ın Kuzeyine yapılan hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019'da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi". - ANKARA

Eylül, Irak, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
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